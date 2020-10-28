Video: Олег Кензов стопорит команд: повлияет ли это на финал? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / Олег Кензов стопорит команд: повлияет ли это на финал? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 7
28 октября

Олег Кензов стопорит команд: повлияет ли это на финал? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 7

Финал 4 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 28.10.2020 обещает быть динамичным! Впервые у обеих команд есть одинаковое время на преодоление нелегкой полосы препятствий, больше похожей на огромную детскую площадку. Участники набирают драгоценности в индивидуальные стаканы, проходят маршрут, высыпают драгоценный багаж на весы и возвращаются на начало полосы, чтобы все пройти снова. Пока не кончится время, у команд есть возможность перенести как можно больше драгоценностей, которые специальные весы проекта переведут в гривны. У кого больше денег – тот победил! Ожесточенную борьбу за первое место смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Олег Кензов стопорит команд: повлияет ли это на финал? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 7
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