Финал 4 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 28.10.2020 обещает быть динамичным! Впервые у обеих команд есть одинаковое время на преодоление нелегкой полосы препятствий, больше похожей на огромную детскую площадку. Участники набирают драгоценности в индивидуальные стаканы, проходят маршрут, высыпают драгоценный багаж на весы и возвращаются на начало полосы, чтобы все пройти снова. Пока не кончится время, у команд есть возможность перенести как можно больше драгоценностей, которые специальные весы проекта переведут в гривны. У кого больше денег – тот победил! Ожесточенную борьбу за первое место смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон