Video: Рятуйся хто може! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 4 випуск 2 сезон від 28.10.2020 на Новому каналі
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28 жовтня

Рятуйся хто може! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 1

У 4 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 28.10.2020 беруть участь відома дівчина-dj DJ NANA, співак Олег Кензов та акторка Ірина Сопонару. Починається він традиційно з конкурсу «Врятуй місто» – зірки та діти мають врятувати місто від інопланетян на космічних кораблях. А на останніх секундах раунду на них чекатимуть біг боси! DJ NANA бігатиме на шпильках за боєприпасами, Олег Кензов стрілятиме, а Ірина Сопонару буде в ролі навідника. Чи допоможе їм така злагоджена схема виграти в стрілків-професіоналів, дітей? Дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Рятуйся хто може! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 1
​​​​​​​DJ NANA вперше танцюватиме на дроті – Діти проти зірок – Сезон 2. ...
Найсинхронніша пара Олег Кензов та Ірина Сопонару – Діти проти зірок – Сезон ...
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