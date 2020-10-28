Video: Дети вспоминают курс валют и рецепт котлет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / Дети вспоминают курс валют и рецепт котлет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 5
28 октября

Дети вспоминают курс валют и рецепт котлет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 5

В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020 уже начался пятый раунд – викторина на баланс-борде. Команды поочередно выходят на середину студии и пытаются балансировать на борде. Параллельно участники должны отвечать на вопросы: звезды – о жизни детей, дети – о жизни взрослых. И отвечать должен только один человек, в руках которого артефакт.

Ремейки Диснея, современные транспортные средства передвижения и популярная игрушка бейблейд – на какой теме застопорится команда звезд? Викторину смотри онлайн в 4 выпуска Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Дети вспоминают курс валют и рецепт котлет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 5
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