Video: DJ NANA впервые будет танцевать на проволоке – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / DJ NANA впервые будет танцевать на проволоке – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 2
28 октября

DJ NANA впервые будет танцевать на проволоке – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 2

Индивидуальный раунд шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020 будет чрезвычайно сложным и зрелищным! Второй конкурс – поединок танцовщиц на проволоке. От звезд будет выступать DJ NANA, которая до съемок в шоу ни разу не танцевала на проволоке. Специально для этого соревнования она полтора месяца ежедневно занималась и поборола свой страх высоты. От команды детей будет танцевать лауреат международного циркового фестиваля Дария Очерклевич. Поочередно соперницы будут выполнять свой танец на проволоке. Победит тот, кто покажет лучшую технику и более сложные элементы. Танцевальный поединок смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

DJ NANA впервые будет танцевать на проволоке – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 2
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