Индивидуальный раунд шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020 будет чрезвычайно сложным и зрелищным! Второй конкурс – поединок танцовщиц на проволоке. От звезд будет выступать DJ NANA, которая до съемок в шоу ни разу не танцевала на проволоке. Специально для этого соревнования она полтора месяца ежедневно занималась и поборола свой страх высоты. От команды детей будет танцевать лауреат международного циркового фестиваля Дария Очерклевич. Поочередно соперницы будут выполнять свой танец на проволоке. Победит тот, кто покажет лучшую технику и более сложные элементы. Танцевальный поединок смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд