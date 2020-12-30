Шестой раунд игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020 будет одним из самых сложных конкурсов на физическую выносливость из всех выпусков. Его участники: актер Константин Войтенко, который для шоу тренировался дважды в день, и двукратная чемпионка мира, которая установила пять мировых рекордов по воркауту, 9-летняя Настя.

Задача для участников тяжелая и требует больших физических усилий. У них будет 5 задач на раунд: подтянуться, сделать отжимание на брусьях, подъемы с переворотом и отжимание от земли за 1 минуту. И должны это сделать большее количество раз, чем их соперник. Баттл воркаутеров смотри в 14 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд