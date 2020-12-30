Video: Показуха: участники не знают слова, которые надо показывать – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 14 выпуск 2 сезон от 30.12.2020 на Новом канале
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30 декабря

Показуха: участники не знают слова, которые надо показывать – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 3

В третьем командном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020 в звездной команде угадывать слова будет Константин Войтенко, единственный участник с актерским талантом. Его сокомандники Артем Пивоваров и Даниэль Салем должны показать слова «ЗАГС», «лестница», «казино» и «колобок». Какие-то из этих слов они будут показывать неправильно, а некоторые и вовсе не будут знать…

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Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Показуха: участники не знают слова, которые надо показывать – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 3
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