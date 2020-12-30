В третьем командном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020 в звездной команде угадывать слова будет Константин Войтенко, единственный участник с актерским талантом. Его сокомандники Артем Пивоваров и Даниэль Салем должны показать слова «ЗАГС», «лестница», «казино» и «колобок». Какие-то из этих слов они будут показывать неправильно, а некоторые и вовсе не будут знать…

Как это повлияет на результат конкурса? Игру в крокодила смотри в конкурсе Показуха в 14 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд