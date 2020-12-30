Video: Артем Пивоваров выбивает победу ногой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 14 выпуск 2 сезон от 30.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020 / Артем Пивоваров выбивает победу ногой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 2
30 декабря

Артем Пивоваров выбивает победу ногой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 2

Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск собрались каратисты: певец Артем Пивоваров, который освоил четыре боевых искусства, и четырехкратный чемпион Кубка мира по каратэ, многократный чемпион Украины и обладатель второго коричневого пояса по каратэ 11-летний Константин Панасенко. Парень занимается каратэ шесть лет и бьет ногой с разворота на высоту один метр 70 сантиметров.

Задача участников – выбить ногой дощечки в конструкции с ячейками, а после разбить пиньяту. Победит тот, кто справится быстрее. Каратэ смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

Артем Пивоваров выбивает победу ногой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 2
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