Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск собрались каратисты: певец Артем Пивоваров, который освоил четыре боевых искусства, и четырехкратный чемпион Кубка мира по каратэ, многократный чемпион Украины и обладатель второго коричневого пояса по каратэ 11-летний Константин Панасенко. Парень занимается каратэ шесть лет и бьет ногой с разворота на высоту один метр 70 сантиметров.

Задача участников – выбить ногой дощечки в конструкции с ячейками, а после разбить пиньяту. Победит тот, кто справится быстрее. Каратэ смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд