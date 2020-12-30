Video: Даниэль Салем проходит полосу препятствий, не жалея себя! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 14 выпуск 2 сезон от 30.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020 / Даниэль Салем проходит полосу препятствий, не жалея себя! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 7
30 декабря

Даниэль Салем проходит полосу препятствий, не жалея себя! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 7

В финале 14 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 30.12.2020 отрыв во времени звезд и детей огромен. За 40 секунд ловкие дети успеют перенести немало драгоценных камней через полосу препятствий. Конечно, если они не будут их рассыпать…

Обе команды проходят полосу препятствий, чтобы решить, кто из них побеждает в этой игре. Конкурс выглядит так – по звуковым сигналам участники начинают проходить дистанцию ​​и переносить камни на ту сторону полосы. Кто принесет большее количество за свое время, тот победил в борьбе. Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Даниэль Салем проходит полосу препятствий, не жалея себя! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 7
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