В финале 14 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 30.12.2020 отрыв во времени звезд и детей огромен. За 40 секунд ловкие дети успеют перенести немало драгоценных камней через полосу препятствий. Конечно, если они не будут их рассыпать…

Обе команды проходят полосу препятствий, чтобы решить, кто из них побеждает в этой игре. Конкурс выглядит так – по звуковым сигналам участники начинают проходить дистанцию ​​и переносить камни на ту сторону полосы. Кто принесет большее количество за свое время, тот победил в борьбе. Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон