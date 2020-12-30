Шостий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020 буде одним із найскладніших конкурсів на фізичну витривалість за всі випуски. Його учасники: актор Костянтин Войтенко, який для шоу тренувався двічі на день, та дворазова чемпіонка світу, яка встановила п’ять світових рекордів із воркауту, 9-річна Настя.

Завдання для учасників важке й потребує великих фізичних зусиль. Вони мають 5 завдань на раунд: підтягнутися, зробити відтискання на брусах, підйоми з переворотом і відтискання від землі за 1 хвилину. І мають це зробити більшу кількість разів, ніж їхній суперник. Батл воркаутерів дивись у 14 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд