Игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020 собирает талантливых взрослых и детей. За звезд будут играть: певец Артем Пивоваров, ресторатор и телеведущий Даниэль Салем и актер Константин Войтенко. Они будут соревноваться в необычных раундах для игрового шоу.

Первый командный конкурс Спаси город позволит командам выиграть первую молнию времени и вырваться вперед. Единственное, что важно, – быть метким и не попадать в корабли соперников. Начало игры смотри онлайн шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд