В четвертом раунде 14 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон вирусологи будут спасать жизнь ведущего Сергея Притулы. В раунде будет играть дипломированный медик, который может оказать экстренную помощь в любых экстремальных условиях, ресторатор и телеведущий Даниэль Салем. Его соперник знает «в лицо» более 30 вирусов и бактерий, имеет дома пять радиационных дозиметров и семь средств защиты органов дыхания – 11-летний Николай Кисель.

Участники должны избрать среди костюмов тот, который защищает от вирусов, и зайти в лабораторию, где на столиках стоят макеты вирусов. Кто правильно сопоставит названия на табличках и макеты, тот и победил. Конкурс смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд