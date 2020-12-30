Video: Баланс-борд: что взрослые знают про детей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 14 выпуск 2 сезон от 30.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020 / Баланс-борд: что взрослые знают про детей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 5
30 декабря

Баланс-борд: что взрослые знают про детей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 5

Конкурс Викторина начинается в шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск, и по молниям времени – преимущество у детей. Команде звезд стоит собраться и догнать их, чтобы у соперников не было форы в финале. Это возможно сделать на баланс-борде, отвечая на вопросы из жизни детей.

Кто такая Джуди Муди, когда празднуют день блогера и какого эмоджи нет на клавиатуре – знают ли взрослые ответы на эти вопросы? Смотри онлайн Викторину в 14 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Баланс-борд: что взрослые знают про детей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 14. Раунд 5
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