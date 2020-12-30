Конкурс Викторина начинается в шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск, и по молниям времени – преимущество у детей. Команде звезд стоит собраться и догнать их, чтобы у соперников не было форы в финале. Это возможно сделать на баланс-борде, отвечая на вопросы из жизни детей.

Кто такая Джуди Муди, когда празднуют день блогера и какого эмоджи нет на клавиатуре – знают ли взрослые ответы на эти вопросы? Смотри онлайн Викторину в 14 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд