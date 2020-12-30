Video: Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020

Смотрите онлайн Дети против звезд 14 выпуск 2 сезон от 30.12.2020 на Новом канале
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30 декабря

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020

Игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск от 30.12.2020 собирает талантливых взрослых и детей. За звезд будут играть: певец Артем Пивоваров, ресторатор и телеведущий Даниэль Салем и актер Константин Войтенко. Они будут соревноваться в необычных раундах для игрового шоу.

Первый командный конкурс Спаси город позволит командам выиграть первую молнию времени и вырваться вперед. Единственное, что важно, – быть метким и не попадать в корабли соперников. Начало игры смотри онлайн шоу Дети против звезд 2 сезон 14 выпуск на сайте Нового канала!

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Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 14 от 30.12.2020
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