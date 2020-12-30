Video: Показуха: учасники не знають слова, які треба показувати – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
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30 грудня

Показуха: учасники не знають слова, які треба показувати – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 3

У третьому командному раунді в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020 у зірковій команді вгадуватиме слова Костянтин Войтенко, єдиний учасник з акторським хистом. Його співкомандники Артем Пивоваров і Даніель Салем мають показати слова «РАЦС», «сходи», «казино» та «колобок». Якісь із цих слів вони показуватимуть неправильно, а деякі й зовсім не будуть знати…

Як це вплине на результат конкурсу? Гру в крокодила дивись у конкурсі Показуха в 14 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Показуха: учасники не знають слова, які треба показувати – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 3
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