У третьому командному раунді в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020 у зірковій команді вгадуватиме слова Костянтин Войтенко, єдиний учасник з акторським хистом. Його співкомандники Артем Пивоваров і Даніель Салем мають показати слова «РАЦС», «сходи», «казино» та «колобок». Якісь із цих слів вони показуватимуть неправильно, а деякі й зовсім не будуть знати…

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Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд