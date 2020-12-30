Video: Артем Пивоваров выбиває перемогу ногою – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 14 від 30.12.2020 / Артем Пивоваров выбиває перемогу ногою – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 2
30 грудня

Артем Пивоваров выбиває перемогу ногою – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 2

У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск зібралися каратисти: співак Артем Пивоваров, який освоїв чотири бойових мистецтва та чотириразовий чемпіон Кубку світу з карате, багаторазовий чемпіон України та володар другого коричневого поясу з карате 11-річний Костянтин Панасенко. Хлопець займається карате шість років і б’є ногою з розвороту на висоту один метр 70 сантиметрів.

Завдання учасників – вибити ногою дощечки в конструкції з комірками, а після розбити піньяту. Переможе той, хто впорається швидше. Карате дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Артем Пивоваров выбиває перемогу ногою – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 2
Чи варто змінювати стрілка під час гри? – Діти проти зірок – Сезон ...
Показуха: учасники не знають слова, які треба показувати – Діти проти зірок – ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності