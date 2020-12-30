У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск зібралися каратисти: співак Артем Пивоваров, який освоїв чотири бойових мистецтва та чотириразовий чемпіон Кубку світу з карате, багаторазовий чемпіон України та володар другого коричневого поясу з карате 11-річний Костянтин Панасенко. Хлопець займається карате шість років і б’є ногою з розвороту на висоту один метр 70 сантиметрів.

Завдання учасників – вибити ногою дощечки в конструкції з комірками, а після розбити піньяту. Переможе той, хто впорається швидше. Карате дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд