Video: Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020

Дивіться онлайн Діти проти зірок 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
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21 жовтня

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020

У 3 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 21.10.2020 протистояння зірок і дітей будуть запеклими, травмонебезпечними та смачними! До проекту завітали співачка Оля Полякова, чемпіон України зі стайл-джампінгу Богдан Панченко та фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук.

У першому раунді команди вже за традицією рятують міні-місто від навали інопланетян. Зелені космічні кораблі будуть під прицілом дітей, а помаранчеві – зірок. На початку в другої команди все піде не по плану, і бойова Оля Полякова візьме стрільбу у свої руки. Чи допоможе їм це отримати першу блискавку часу? Дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020
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