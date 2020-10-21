Video: Оля Полякова застрягла в смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Оля Полякова застрягла в смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 7
21 жовтня

Оля Полякова застрягла в смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 7

У фіналі 3 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 21.10.2020 учасники мають пройти смугу перешкод. І не один раз. Вони набирають коштовності у ємність, проходять маршрут, висипають камінці з того боку на ваги та повторюють усі дії по новому колу. І так до закінченні часу в обох команд. Ваги трансформують ці коштовності в гривні, і в такий спосіб ми дізнаємося, яка команда виграє. Діти чи дорослі будут спритнішими? Хто переможе у фіналі, дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Оля Полякова застрягла в смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 7
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