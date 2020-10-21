Video: Fireshow з млинцями: Оля Полякова VS Севаст’ян Фаге – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Fireshow з млинцями: Оля Полякова VS Севаст’ян Фаге – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 6
21 жовтня

Fireshow з млинцями: Оля Полякова VS Севаст’ян Фаге – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 6

Перед фіналом ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020 варто підкріпитися. Шостий кулінарний раунд – остання можливість для однієї з команд наздогнати суперників. Темою двобою буде французька кухня. Співачка Оля Полякова та 13-річний Севаст’ян Фаге готуватимуть Креп Сюзетт – млинці з апельсиновим соусом. Переможе той, хто швидше, а головне, смачніше його приготує. Також учасникам треба не забувати про обов’язковий пункт у приготуванні цієї страви – перевертати млинці, підкидаючи їх у повітря. Чи не опиниться чийсь млинець на підлозі? Дізнайся в 3 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Fireshow з млинцями: Оля Полякова VS Севаст’ян Фаге – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 6
Оля Полякова застрягла в смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. ...
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