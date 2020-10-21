Час працювати в команді! В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020 п’ятий раунд – це вікторина. І не проста, а на балансборді. Команди по черзі мають балансувати на ньому, відповідати на запитання та передавати по колу акваріум із водою. Наскільки діти та дорослі обізнані в житті одне одного? Зірки відповідатимуть на запитання про бейблейди, k-pop та лего, а діти – про Іво Бобула та Chanel. Чи знають вони групу молодості своїх батьків? Вікторину дивись онлайн у 3 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

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