Video: Бейблейди проти Іво Бобула: битва поколінь у вікторині – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020 / Бейблейди проти Іво Бобула: битва поколінь у вікторині – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 5
21 жовтня

Бейблейди проти Іво Бобула: битва поколінь у вікторині – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 5

Час працювати в команді! В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020 п’ятий раунд – це вікторина. І не проста, а на балансборді. Команди по черзі мають балансувати на ньому, відповідати на запитання та передавати по колу акваріум із водою. Наскільки діти та дорослі обізнані в житті одне одного? Зірки відповідатимуть на запитання про бейблейди, k-pop та лего, а діти – про Іво Бобула та Chanel. Чи знають вони групу молодості своїх батьків? Вікторину дивись онлайн у 3 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Бейблейди проти Іво Бобула: битва поколінь у вікторині – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 5
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