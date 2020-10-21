Video: Олег Собчук гратиме на банці з кабачковою ікрою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020 / Олег Собчук гратиме на банці з кабачковою ікрою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 4
21 жовтня

Олег Собчук гратиме на банці з кабачковою ікрою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 4

У четвертому раунді 3 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон зійдуться мультиінструменталісти Олег Собчук і 9-річний Сергій Верзін. Їм знадобляться всі їхні знання музичних інструментів і того, як вони звучать, щоб швидше за суперника здогадатися, з допомогою чого виконуються сім мелодій.

Олег Собчук – фронтмен гурту «СКАЙ», який самостійно опанував гру на п’яти інструментах, вміє грати на дримбі, укулеле та ситарі. Він вийде в чесний двобій проти Сергія Верзіна, який у своєму юному віці знає понад 100 екзотичних інструментів. Хто з них музикальніший? Дізнайся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд

Олег Собчук гратиме на банці з кабачковою ікрою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 4
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