Video: Порятунок міста від галактичних створінь – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
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14 жовтня

Порятунок міста від галактичних створінь – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 1

У 2 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 14.10.2020 зірки та діти продовжують змагатися у вирішенні інтелектуальних і спортивних завдань. Цього разу до проекту завітають оперна співачка Олена Гребенюк, акторка Даша Трегубова та співак Ivan NAVI.

У першому раунді в студії з’являється велика реконструкція міста, яке захопили інопланетні кораблі. Завдання учасників – врятувати місто та збити якомога більше НЛО. Для цього на команду виділили одну гармату та безліч набоїв. Залишається лише потрапити в ціль. Хто виявиться влучнішим: Ivan NAVI чи 14-річний хлопчина? Дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Порятунок міста від галактичних створінь – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 1
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