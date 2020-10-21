Video: Зірки згадають, як грати в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
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21 жовтня

Зірки згадають, як грати в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 3

Третій раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020 має назву Показуха. Двоє учасників із команди в арках показують слово, одна людина вгадує. Першими в атаку підуть дорослі, і відгадуватиме слова від них Оля Полякова. Сергій Притула навіть стане поруч із нею, щоб вона не заглядала на екран через ширму. Чи відгадає співачка такі слова, як колготки, мовчання та Статуя Свободи? Третій раунд дивись у 3 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Зірки згадають, як грати в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 3
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