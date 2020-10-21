Video: Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020

Смотрите онлайн Дети против звезд 3 выпуск 2 сезон от 21.10.2020 на Новом канале
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21 октября

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020

Время работать в команде! В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 пятый раунд – это викторина. И не простая, а на балансборде. Команды по очереди должны балансировать на нем, отвечать на вопросы и передавать по кругу аквариум с водой. Насколько дети и взрослые осведомлены в жизни друг друга? Звезды будут отвечать на вопросы о бейблейдах, k-pop и лего, а дети – про Иво Бобула и Chanel. Знают ли они группу молодости своих родителей? Викторину смотри онлайн в 3 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020
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