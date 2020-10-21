Video: Богдан Панченко виконує травмонебезпечні трюки на роликах – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 3 випуск 2 сезон від 21.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 3 від 21.10.2020 / Богдан Панченко виконує травмонебезпечні трюки на роликах – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 2
21 жовтня

Богдан Панченко виконує травмонебезпечні трюки на роликах – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 2

У другому індивідуальному раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск від 21.10.2020 учасники змагатимуться в новому виді спорту – стайл-джампінгу. Команду зірок представляє тренер вищої категорії, який навчив кататися понад тисячу дітей, Богдан Панченко. Від дітей вийде Аліса Сунко – у своєму місті дівчина активно розвиває цей вид спорту через соцмережі.

Кожен із них по черзі показує елемент, який вміє найкраще, а суперник має якомога якісніше його повторити. Переможе той, хто повторить більше трюків. Супер двобій дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 3 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 1 раунд

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Богдан Панченко виконує травмонебезпечні трюки на роликах – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 3. Раунд 2
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