Кожен випуск ігрового шоу Діти проти зірок 2021 починається із символічного раунду «Врятуй місто», де діти та зірки на шістдесят секунд перетворюються на героїв космічних масштабів і намагаються врятувати планету від нашестя набридливих інопланетян. У їхньому розпорядженні лише одна гармата, але поруч вірні співкомандники, дух перемоги, що мотивує, та бажання повернути спокій усім мирним жителям і місту! Кому вдасться впоратися у цьому раунді краще та отримати першу блискавку часу? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд