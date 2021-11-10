Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 7 від 10.11.2021
10 листопада

Діти й зірки vs негідники з Альфа Центаври – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 7. Раунд 1

Кожен випуск ігрового шоу Діти проти зірок 2021 починається із символічного раунду «Врятуй місто», де діти та зірки на шістдесят секунд перетворюються на героїв космічних масштабів і намагаються врятувати планету від нашестя набридливих інопланетян. У їхньому розпорядженні лише одна гармата, але поруч вірні співкомандники, дух перемоги, що мотивує, та бажання повернути спокій усім мирним жителям і місту! Кому вдасться впоратися у цьому раунді краще та отримати першу блискавку часу? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд

Діти й зірки vs негідники з Альфа Центаври – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 7. Раунд 1
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