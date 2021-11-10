П’ятий раунд ігрового шоу Діти проти зірок має назву «Шалена вікторина». Що додає їй шаленства, чудово знають учасники, які пройшли випробування баланс-бордом! За шістдесят секунд учасникам двох команд необхідно буде витримати командний баланс, а також дати правильні відповіді на запитання. Але все не так просто, адже вікторина стосуватиметься трендів покоління команди-суперниці! Хто може похизуватися більш грунтовними знаннями: досвідчене покоління Y чи кмітливе й спритне покоління Z? Дізнайся відповідь на це запитання просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд