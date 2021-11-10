У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 своїми талантами та силами поміряються дві найсильніші дівчини в студії. Тринадцятирічна чемпіонка з гирьового спорту Поліна Марфула не побоїться та кине виклик олімпійській чемпіонці з фехтування і за сумісництвом багаторазовій чемпіонці світу Ользі Харлан. Випробування, оцінка експерта й найсильнішої жінки світу, а також вердикт Мегамозку вирішать, хто з атлеток майстерніше та спритніше оперує гирями! Кортить дізнатися розв’язку цього змагання та побачити цей батл на власні очі? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд