Каждый выпуск игрового шоу Дети против звезд 2021 начинается с символического раунда «Спаси город», где дети и звезды на шестьдесят секунд превращаются в героев космических масштабов и пытаются спасти планету от нашествия надоедливых инопланетян. В их распоряжении только одна пушка, но рядом верные сокомандники, мотивирующий дух победы и желание вернуть покой всем мирным жителям и городу! Кому удастся справиться в этом раунде лучше и получить первую молнию? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд