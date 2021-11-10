Показуха – улюблена гра багатьох поколінь дітей, а також улюблений раунд зірок і дітей ігрового шоу Діти проти зірок! Упродовж цієї гри діти можуть попрактикувати та удосконалити свої навички, а дорослі – пригадати свою юність і дитинство! Але на розвагах далеко не поїдеш, адже головна мета кожного раунду – перемога та блискавка часу! Від команди дорослих важлива місія з відгадування слів ляже на плечі харизматичного й амбітного Амадора Лопеса, а від команди дітей з цим завданням справлятиметься найменший діджей України Тимофій Божков. Який учасник продемонструє феноменальну гру та принесе своїй команді переможний бал? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 і дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд