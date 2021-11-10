В ігровому шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск на тебе чекає найемоційніший та найгостроцікавіший фінал! Якщо у попередніх змаганнях і раундах учасникам здавалося, що вони демонстрували максимум своєї спритності й сил, то вони неабияк помиляються, адже смуга перешкод у фінальному раунді – ось головне випробування на оперативність! За сто двадцять секунд гравцям потрібно буде назбирати якомога більшу кількість дорогоцінного каміння. Усе просто: хто назбирає більше, той заробить гроші та отримає перемогу у фіналі. Хто тріумфуватиме цього разу: діти чи зірки? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон