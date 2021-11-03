Перший раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 покаже, яка з команд більше налаштована на перемогу! Учасникам доведеться продемонструвати феноменальну влучність, а також командну злагодженість, аби отримати переможний бал і виграти головний артефакт шоу – блискавку часу, яка ускладнить смугу перешкод їхніх конкурентів. Кому за дев’яносто секунд вдасться влучити в якомога більшу кількість інопланетного транспорту та отримати титул найкращого стрільця? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу та побач цю яскраву боротьбу на власні очі!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд