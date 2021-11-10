Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити другий раунд! У цьому батлі зійдуться юний хімік Сергій Кізь, який захопився цієї дивовижною наукою у сім років, а також відомий хореограф Амадор Лопес. Виявиться, що україно-венесуельський танцівник – різнобічна людина, яка захоплюється професійним фехтуванням, за освітою лікар-реабілітолог, а також призер олімпіади з хімії! Хлопці на деякий час перетворяться на божевільних професорів, які потраплять у паралельний всесвіт. Для того, аби вибратися з нього та потрапити на рідну планету, їм потрібно буде активувати портал завдяки своїм знанням у царині хімії. Ти просто не можеш пропустити це видовище! Стань першим, хто побачить його в 7 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд