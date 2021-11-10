Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити батл диджеїв, які запалюють натовпи! За перемогу від команди дітей змагатиметься TIM BOZHKOV, який займається цією справою половину свого життя, а команда дорослих з гордістю представить свою учасницю DJ NANA! Ця дівчина знає, як розкачати зал і подарувати усім гарний настрій. Цікаво, що обидва диджеї збирали на своїй тусовці п’ять тисяч людей, тому досвіду в них хоч відбавляй! Старання учасників у цьому раунді судитиме один із найдосвідченіших диджеїв країни Іван Іонов. Хто завоює прихильність експерта: зірка чи дитина? Дізнайся просто зараз у 7 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд