Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 7 від 10.11.2021
10 листопада

Шалений рейв просто в студії! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 7. Раунд 6

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 7 випуск від 10.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити батл диджеїв, які запалюють натовпи! За перемогу від команди дітей змагатиметься TIM BOZHKOV, який займається цією справою половину свого життя, а команда дорослих з гордістю представить свою учасницю DJ NANA! Ця дівчина знає, як розкачати зал і подарувати усім гарний настрій. Цікаво, що обидва диджеї збирали на своїй тусовці п’ять тисяч людей, тому досвіду в них хоч відбавляй! Старання учасників у цьому раунді судитиме один із найдосвідченіших диджеїв країни Іван Іонов. Хто завоює прихильність експерта: зірка чи дитина? Дізнайся просто зараз у 7 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд

Шалений рейв просто в студії! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 7. Раунд 6
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