Наймагічніший раунд дивись в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020. Ірина Сопонару та Арсен Осіпов чаклуватимуть на насилатимуть заклинання, щоб виграти бал для своєї команди. У шостому раунді ведучий Сергій Притула перевірить їхні знання світу потеріади. Хто знає Гаррі Поттера краще: Арсен, який прочитав усі книги про нього та знає зміїну мову, чи Ірина, яка провела в лондонському музеї Гаррі Поттера 8 годин? Ти побачиш гравців у всеозброєнні, у мантіях та з паличками. Хто виявиться вправнішим із магічним предметом? Дізнайся в 4 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд