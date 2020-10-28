Video: Чаклуни Ірина Сопонару та Арсен Осіпов зі світу Гоґвортс – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 4 випуск 2 сезон від 28.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 4 від 28.10.2020 / Чаклуни Ірина Сопонару та Арсен Осіпов зі світу Гоґвортс – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 6
28 жовтня

Чаклуни Ірина Сопонару та Арсен Осіпов зі світу Гоґвортс – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 6

Наймагічніший раунд дивись в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020. Ірина Сопонару та Арсен Осіпов чаклуватимуть на насилатимуть заклинання, щоб виграти бал для своєї команди. У шостому раунді ведучий Сергій Притула перевірить їхні знання світу потеріади. Хто знає Гаррі Поттера краще: Арсен, який прочитав усі книги про нього та знає зміїну мову, чи Ірина, яка провела в лондонському музеї Гаррі Поттера 8 годин? Ти побачиш гравців у всеозброєнні, у мантіях та з паличками. Хто виявиться вправнішим із магічним предметом? Дізнайся в 4 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Чаклуни Ірина Сопонару та Арсен Осіпов зі світу Гоґвортс – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 6
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