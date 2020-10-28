В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020 вже розпочався п’ятий раунд – вікторина на баланс-борді. Команди почергово виходять на середину студії та намагаються балансувати на борді. Паралельно учасники мають відповідати на запитання: зірки – про життя дітей, діти – про життя дорослих. І відповідати має лише одна людина, у руках якої артефакт.

Ремейки Діснея, сучасні транспортні засоби пересування та найпопулярніша іграшка бейблейд – на якій темі застопориться команда зірок? Вікторину дивись онлайн у 4 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд