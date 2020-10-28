У 4 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 28.10.2020 беруть участь відома дівчина-dj DJ NANA, співак Олег Кензов та акторка Ірина Сопонару. Починається він традиційно з конкурсу «Врятуй місто» – зірки та діти мають врятувати місто від інопланетян на космічних кораблях. А на останніх секундах раунду на них чекатимуть біг боси! DJ NANA бігатиме на шпильках за боєприпасами, Олег Кензов стрілятиме, а Ірина Сопонару буде в ролі навідника. Чи допоможе їм така злагоджена схема виграти в стрілків-професіоналів, дітей? Дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд