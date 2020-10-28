Третій командний раунд «Показуха» дивись в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020! Два учасники з команди стають в арки та показують слова, що з’являються на екрані за спиною ведучого. Один учасник у ширмі їх відгадує. Зірковій команді дістануться слова «горила», «зомбі» та «гопак». Олег Кензов та Ірина Сопонару дуже синхронно зіграють у крокодила. А DJ NANA попотіє, відгадуючи слово «слайм». Чи будуть діти більш спритними, дізнаєшся в 4 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд