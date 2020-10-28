Video: ​​​​​​​DJ NANA вперше танцюватиме на дроті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 4 випуск 2 сезон від 28.10.2020 на Новому каналі
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28 жовтня

​​​​​​​DJ NANA вперше танцюватиме на дроті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 2

Індивідуальний раунд шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020 буде надзвичайно складним та видовищним! Другий конкурс – двобій танцівниць на дроті. Від зірок виступатиме DJ NANA, яка до зйомок у шоу жодного разу не танцювала на дроті. Спеціально для цього змагання вона півтора місяці щодня займалася та поборола свій страх висоти. З команди дітей танцюватиме лауреат міжнародного циркового фестивалю Дарія Очерклевич. По черзі суперниці виконають свій танець на дроті. Переможе та, хто покаже найкращу техніку та більш складні елементи. Танцювальний двобій дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

​​​​​​​DJ NANA вперше танцюватиме на дроті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 2
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