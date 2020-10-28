Video: Олег Кензов стопорить команду: чи вплине це на фінал? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 4 випуск 2 сезон від 28.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 4 від 28.10.2020 / Олег Кензов стопорить команду: чи вплине це на фінал? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 7
28 жовтня

Олег Кензов стопорить команду: чи вплине це на фінал? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 7

Фінал 4 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 28.10.2020 обіцяє бути динамічним! Уперше в обох команд є однаковий час на подолання нелегкої смуги перешкод, більш схожий на величезний дитячий майданчик. Учасники набирають коштовності в індивідуальні стакани, проходять маршрут, висипають дорогоцінний багаж на ваги та

повертаються на початок смуги, щоб усе пройти знову. Поки не скінчиться час, у команд є можливість перенести якомога більше коштовностей, які спеціальні ваги проекту переведуть у гривні. У кого більше грошей – той переміг! Запеклу боротьбу за перше місце дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Олег Кензов стопорить команду: чи вплине це на фінал? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 7
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