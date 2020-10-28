Фінал 4 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 28.10.2020 обіцяє бути динамічним! Уперше в обох команд є однаковий час на подолання нелегкої смуги перешкод, більш схожий на величезний дитячий майданчик. Учасники набирають коштовності в індивідуальні стакани, проходять маршрут, висипають дорогоцінний багаж на ваги та

повертаються на початок смуги, щоб усе пройти знову. Поки не скінчиться час, у команд є можливість перенести якомога більше коштовностей, які спеціальні ваги проекту переведуть у гривні. У кого більше грошей – той переміг! Запеклу боротьбу за перше місце дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон