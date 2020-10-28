Дивись четвертий раунд 4 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон – раунд, у якому змагатимуться кікбоксери Олег Кензов та Марія Панасенко. 12-річна дівчина виграла Кубок світу в суперниць, які були старші та важче за неї. А відомий співак з 8 років займався боксом, дзюдо та free fight. Але обом у цьому раунді знадобиться не вміння битися, а хороша розтяжка. За хвилину вони мають прогнати всіх чорних привидів зі студії. І за правилами – бити виключно ногами. Хто з учасників працюватиме на випередження, а хто – на якість техніки? Дізнайся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд