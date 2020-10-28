Video: Олег Кензов бореться з привидами однією лівою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 4 випуск 2 сезон від 28.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 4 від 28.10.2020 / Олег Кензов бореться з привидами однією лівою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 4
28 жовтня

Олег Кензов бореться з привидами однією лівою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 4

Дивись четвертий раунд 4 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон – раунд, у якому змагатимуться кікбоксери Олег Кензов та Марія Панасенко. 12-річна дівчина виграла Кубок світу в суперниць, які були старші та важче за неї. А відомий співак з 8 років займався боксом, дзюдо та free fight. Але обом у цьому раунді знадобиться не вміння битися, а хороша розтяжка. За хвилину вони мають прогнати всіх чорних привидів зі студії. І за правилами – бити виключно ногами. Хто з учасників працюватиме на випередження, а хто – на якість техніки? Дізнайся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 4 випуск від 28.10.2020!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд

Олег Кензов бореться з привидами однією лівою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 4. Раунд 4
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