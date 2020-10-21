Во втором индивидуальном раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 участники будут соревноваться в новом виде спорта – стайл-джампинге. Команду звезд представляет тренер высшей категории, который научил кататься более тысячи детей, Богдан Панченко. От детей выйдет Алиса Сунко – в своем городе девушка активно развивает этот вид спорта через соцсети.

Каждый из них по очереди показывает элемент, который умеет лучше всего, а соперник должен как можно качественнее его повторить. Победит тот, кто повторит больше трюков. Супер поединок смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд