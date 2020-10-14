Ми дійшли до фіналу 2 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 14.10.2020! У ньому завдання командам буде таким: вони мають набирати коштовні камінці у ємності та перетинати смугу перешкод з однією вільною рукою. Потім висипати їх у місце призначення та бігти за новими, поки не скінчиться час. В однієї команди часу буде на 20 секунд більше! Чи вплине це на результати конкурсу? Вагу камінців переведуть у гривні, і троє учасників підуть із шоу переможцями з грошовим призом. Як закінчиться раунд, дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон