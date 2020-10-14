Другий раунд шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 буде індивідуальним для знавців арій – оперної співачки Олени Гребенюк та 14-річного Олега Оливка. Завдання цього змагання – відгадати 9 арій, які співають 9 різних виконавців. На жаль, їхнього співу учасники не почують, бо будуть у навушниках і берушах. Хто відгадає більше композицій? Олена, що співала навіть у пологовому будинку та має в репертуарі до 30 всесвітньо відомих творів? Чи Олег, талант якого – впізнавати близько 50 оперних арій різними мовами лише за артикуляцією? Щоб дізнатися це, дивись проект Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд