Video: Олена Гребенюк вперше слухатиме арії очима! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 2 від 14.10.2020 / Олена Гребенюк вперше слухатиме арії очима! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 2
14 жовтня

Олена Гребенюк вперше слухатиме арії очима! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 2

Другий раунд шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 буде індивідуальним для знавців арій – оперної співачки Олени Гребенюк та 14-річного Олега Оливка. Завдання цього змагання – відгадати 9 арій, які співають 9 різних виконавців. На жаль, їхнього співу учасники не почують, бо будуть у навушниках і берушах. Хто відгадає більше композицій? Олена, що співала навіть у пологовому будинку та має в репертуарі до 30 всесвітньо відомих творів? Чи Олег, талант якого – впізнавати близько 50 оперних арій різними мовами лише за артикуляцією? Щоб дізнатися це, дивись проект Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Олена Гребенюк вперше слухатиме арії очима! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 2
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