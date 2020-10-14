Video: Що таке скіпінг і з чим його їдять? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 2 від 14.10.2020 / Що таке скіпінг і з чим його їдять? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 6
14 жовтня

Що таке скіпінг і з чим його їдять? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 6

Познайомимося з новим видом спорту разом із шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020. Змагатимуться в скіпінгу співак Ivan NAVI та 11-річна Ксенія Наумова. У дівчинки в проекті буде перший сольний виступ. Одне одному вони показуватимуть складні стрибки чи цілі комбінації, які суперник має запам’ятати та повторити. Що тільки вони не видаватимуть! Стрибки з двома скакалками, із малою та з великою, стрибки із закритими очима. Хто стане найкращим у стрибках: співак, який на скакалці з 12 років, або дівчинка, яка може скакати без упину 300 разів? Дізнайся у 2 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Що таке скіпінг і з чим його їдять? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 6
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