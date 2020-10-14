Познайомимося з новим видом спорту разом із шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020. Змагатимуться в скіпінгу співак Ivan NAVI та 11-річна Ксенія Наумова. У дівчинки в проекті буде перший сольний виступ. Одне одному вони показуватимуть складні стрибки чи цілі комбінації, які суперник має запам’ятати та повторити. Що тільки вони не видаватимуть! Стрибки з двома скакалками, із малою та з великою, стрибки із закритими очима. Хто стане найкращим у стрибках: співак, який на скакалці з 12 років, або дівчинка, яка може скакати без упину 300 разів? Дізнайся у 2 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд