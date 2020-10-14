Video: Філологічний батл: 6-річна Мілана VS Даша Трегубова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 2 від 14.10.2020 / Філологічний батл: 6-річна Мілана VS Даша Трегубова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 4
14 жовтня

Філологічний батл: 6-річна Мілана VS Даша Трегубова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 4

На цей конкурс ведучий шоу Діти проти зірок Сергій Притула чекав найбільше. У 2 випуску ти побачиш філологічний батл, у якому зійдуться знавці української літератури Даша Трегубова та 6-річна Мілана. Обох рідні привчили до читання: у Даші бабуся збирала цілу бібліотеку, а Мілані бабуся розповідає про всіх українських письменників та поетів. У свої шість років вона знає напам’ять 20 віршів. У батлі буде 12 категорій – 12 запитань різної складності. Хто який рівень собі обере? Дізнаєтеся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 на сайті Нового каналу!

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