На цей конкурс ведучий шоу Діти проти зірок Сергій Притула чекав найбільше. У 2 випуску ти побачиш філологічний батл, у якому зійдуться знавці української літератури Даша Трегубова та 6-річна Мілана. Обох рідні привчили до читання: у Даші бабуся збирала цілу бібліотеку, а Мілані бабуся розповідає про всіх українських письменників та поетів. У свої шість років вона знає напам’ять 20 віршів. У батлі буде 12 категорій – 12 запитань різної складності. Хто який рівень собі обере? Дізнаєтеся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд