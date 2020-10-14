Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020! Команди змагатимуться в раунді Показуха. Усі згадають стару-добру гру Крокодил. Одна людина стає за ширму, а двоє з команди показують слова з екрану. На те, щоб вгадати якомога слів та заробити бали, в гравців 90 секунд. Акторка Даша Трегубова вгадуватиме слово «гірчиця» та «сивина». А дітям дістануться «медаль» та «селфі». Чи зможуть вони вгадати ці легкі слова? Третій раунд дивись у 2 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд