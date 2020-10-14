Video: Гра в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
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14 жовтня

Гра в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 3

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020! Команди змагатимуться в раунді Показуха. Усі згадають стару-добру гру Крокодил. Одна людина стає за ширму, а двоє з команди показують слова з екрану. На те, щоб вгадати якомога слів та заробити бали, в гравців 90 секунд. Акторка Даша Трегубова вгадуватиме слово «гірчиця» та «сивина». А дітям дістануться «медаль» та «селфі». Чи зможуть вони вгадати ці легкі слова? Третій раунд дивись у 2 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Гра в крокодила – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 3
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