Video: Битва поколінь: слайми та репери чи закони фізики і машини? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 2 випуск 2 сезон від 14.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 2 від 14.10.2020 / Битва поколінь: слайми та репери чи закони фізики і машини? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 5
14 жовтня

Битва поколінь: слайми та репери чи закони фізики і машини? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 5

Після чотирьох раундів в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 одна з команд вирвалася далеко вперед. Наступне змагання буде командним. Усіх учасників Сергій Притула поставить на баланс-борд. Вони мають балансувати на ньому та відповідати на запитання ведучого. А ще – не впустити головний тотем:  акваріум! Дорослим ставитимуть запитання з життя дітей: про Скубі-ду, слайми та реперів. А дітям – з життя дорослих: про старі серіали, закони фізики та машини. Хто виявиться кмітливішим? Дивись онлайн у 2 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Битва поколінь: слайми та репери чи закони фізики і машини? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 2. Раунд 5
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