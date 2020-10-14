Після чотирьох раундів в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск від 14.10.2020 одна з команд вирвалася далеко вперед. Наступне змагання буде командним. Усіх учасників Сергій Притула поставить на баланс-борд. Вони мають балансувати на ньому та відповідати на запитання ведучого. А ще – не впустити головний тотем: акваріум! Дорослим ставитимуть запитання з життя дітей: про Скубі-ду, слайми та реперів. А дітям – з життя дорослих: про старі серіали, закони фізики та машини. Хто виявиться кмітливішим? Дивись онлайн у 2 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд