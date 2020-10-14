У 2 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 14.10.2020 зірки та діти продовжують змагатися у вирішенні інтелектуальних і спортивних завдань. Цього разу до проекту завітають оперна співачка Олена Гребенюк, акторка Даша Трегубова та співак Ivan NAVI.

У першому раунді в студії з’являється велика реконструкція міста, яке захопили інопланетні кораблі. Завдання учасників – врятувати місто та збити якомога більше НЛО. Для цього на команду виділили одну гармату та безліч набоїв. Залишається лише потрапити в ціль. Хто виявиться влучнішим: Ivan NAVI чи 14-річний хлопчина? Дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд