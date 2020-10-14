Video: Финал: пройди дистанцию и выиграй деньги – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 2 выпуск 2 сезон от 14.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 2 от 14.10.2020 / Финал: пройди дистанцию и выиграй деньги – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 7
14 октября

Финал: пройди дистанцию и выиграй деньги – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 7

Мы дошли до финала 2 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 14.10.2020! В нем задача командам будет такой: они должны набирать драгоценные камни в емкости и пересекать полосу препятствий с одной свободной рукой. Затем высыпать их в место назначения и бежать за новыми, пока не кончится время. У одной команды времени будет на 20 секунд больше! Повлияет ли это на результаты конкурса? Вес камней переведут в гривны, и трое участников уйдут из шоу победителями с денежным призом. Как закончится раунд, смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Финал: пройди дистанцию и выиграй деньги – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 7
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