Мы дошли до финала 2 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 14.10.2020! В нем задача командам будет такой: они должны набирать драгоценные камни в емкости и пересекать полосу препятствий с одной свободной рукой. Затем высыпать их в место назначения и бежать за новыми, пока не кончится время. У одной команды времени будет на 20 секунд больше! Повлияет ли это на результаты конкурса? Вес камней переведут в гривны, и трое участников уйдут из шоу победителями с денежным призом. Как закончится раунд, смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон