Эксы Геворг и Алена о предложении, табу в отношениях, модельном контракте и шантаже сексом. Предметка

Победители 3 сезона «Эксов» Геворг и Алена - в новом выпуске спецпроекта Предметка пост-шоу! В откровенном разговоре с ведущим Сергеем Никитюком пара рассказала, как участие в реалити Нового канала изменило их жизнь, планируют ли они поженится и стать родителями. Кроме того, Геворг и Алена раскрыли пикантные подробности о своей секусуальной жизни и признались, на что потратят призовые деньги. Обо всем этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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